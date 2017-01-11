Володин: экологическое право в России должно стать эффективным
11.01.2017, 14:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совершенствовать экологические законы придется в течение всего седьмого созыва Думы, подчеркнул спикер нижней палаты парламента
Госдуме седьмого созыва предстоит потрудиться над тем, чтобы законодательство в области экологии в России работало эффективно, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
«Действительно, Россия - страна с огромными экологическими сокровищами. Это достояние России, нашей родины, и очень много зависит от нас в плане сбережения этих сокровищ», - подчеркнул Володин на открытии выставки «ЭКОсокровища России» в Госдуме.
Спикер Госдумы обратил внимание на то, что «экологическое право и экологическое законодательство является молодым». «И у нас на самом деле не так много решений, которые эффективно работаю в этой сфере. Это задачи, которые нам нужно будет решать не только в этом году, но и в течение всех лет, всего седьмого созыва Госдумы, над этим нужно будет потрудиться», - уверен Володин.
Председатель нижней палаты парламента также отметил, что первый пленарный день весенней сессии совпал со столетним юбилеем открытия в России первого заповедника - Баргузинского в Сибири. Володин напомнил, что это произошло «в непростое время, когда тяжело было в России, именно 100 лет назад произошли революции, катаклизмы, которые изменили мир и жизнь огромного количества людей».
Госдуме седьмого созыва предстоит потрудиться над тем, чтобы законодательство в области экологии в России работало эффективно, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает РИА Новости.
«Действительно, Россия - страна с огромными экологическими сокровищами. Это достояние России, нашей родины, и очень много зависит от нас в плане сбережения этих сокровищ», - подчеркнул Володин на открытии выставки «ЭКОсокровища России» в Госдуме.
Спикер Госдумы обратил внимание на то, что «экологическое право и экологическое законодательство является молодым». «И у нас на самом деле не так много решений, которые эффективно работаю в этой сфере. Это задачи, которые нам нужно будет решать не только в этом году, но и в течение всех лет, всего седьмого созыва Госдумы, над этим нужно будет потрудиться», - уверен Володин.
Председатель нижней палаты парламента также отметил, что первый пленарный день весенней сессии совпал со столетним юбилеем открытия в России первого заповедника - Баргузинского в Сибири. Володин напомнил, что это произошло «в непростое время, когда тяжело было в России, именно 100 лет назад произошли революции, катаклизмы, которые изменили мир и жизнь огромного количества людей».