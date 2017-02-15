Володин подписал распоряжение о создании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики
15.02.2017, 13:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вячеслав Володин подписал распоряжение о создании Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики при Председателе Государственной Думы.
В срок до 1 марта Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Аппаратом Государственной Думы должны подготовить проект положения о Совете и предложения по его составу.
В срок до 1 марта Комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Комитет по информационной политике, информационным технологиям и связи совместно с Аппаратом Государственной Думы должны подготовить проект положения о Совете и предложения по его составу.