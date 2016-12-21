Володин призвал Госдуму работать над повышением качества законодательной деятельности
21.12.2016, 20:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума в новом году займётся повышением качества законотворческой деятельности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги осенней сессии.
По его словам, за прошедшие 77 дней состоялось 17 пленарных заседаний. "За это время поступило 311 новых законодательных инициатив, 74 проекта постановления Государственной Думы. Нами было принято 142 закона", - цитирует Володина ТАСС.
Спикер напомнил, что всеми фракциями в осеннею сессию был принят ряд системных решений. Речь идёт, в частности, о принятом решении в обязательном порядке проводить широкое обсуждение законодательных инициатив, в том числе, - с привлечением политических сил, не прошедших в парламент. Также было решено проводить профессиональную экспертизу законопроектов и обеспечивать парламентский контроль за реализацией принятых законов. Кроме того, депутаты предложили ввести поддержку реализации федеральных законодательных инициатив региональных парламентов, в том числе, и через Совет законодателей.
"Эти решения ко многому обязывают, но они позитивно скажутся на качестве законотворческого процесса и правоприменительной практике, по этой причине их принятие было необходимо", - констатировал спикер Госдумы.
Володин добавил, что через принятые сегодня изменения в регламент Госдумы надо повышать для себя требования контроля за качеством подготовки и реализации законопроектов. Спикер считает важным тот факт, что "аналогичные нормы правительство внесёт и в свой регламент, что обеспечит синхронизацию этой работы ветвей власти".
Володин призвал коллег по нижней палате парламента в ходе работы в весеннюю сессию уделить особое внимание рассмотрению законопроектов в сфере поддержки предпринимательства.
"Приоритет нашей работы на 2017 год - это в первую очередь сформулированные президентом России в его послании инициативы и предложения. Самым серьёзным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики", - сказал Володин, закрывая осеннюю сессию.
"Для этого нам необходимо с участием деловых объединений подготовить поправки в налоговое законодательство", - добавил он.
По его словам, поддержка гражданской активности, волонтёрской деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций - также среди первоочередных задач депутатов. "Необходимо в новом году сформировать предложения по развитию законодательства в сфере НКО", - добавил Володин.
"Мнение каждого гражданина значимо для нас как для законодателей. Дума должна стать местом, где открыто обсуждаются все волнующие общество вопросы, звучат разные точки зрения. Решения должны приниматься в результате диалога и открытых дискуссий", - сказал спикер.
Он обратил внимание на то, что первая депутатская сессия была в значительной мере организационной. "В следующем году нам надо переходить ко второму этапу - повышению качества законотворческой деятельности", - подчеркнул спикер.
Володин добавил, что 2020 законопроектов нынешнему составу достались от прошлых созывов. "Некоторые из них находятся в статусе рассмотрения ещё с середины 90-х годов", - подчеркнул Володин. В этой связи Володин отметил, что Госдуме пора отказаться от "практики накопления законопроектов", ей надо постараться рассмотреть весь накопившийся объём законодательных инициатив.
Он подчеркнул, что поэтому было принято решение увеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на перерыв в начале следующего года.
"Кроме этого, срок весенней сессии будет продлён на весь июль. Это решение даст возможность Госдумы более качественно рассматривать те законопроекты, которые ранее зачастую принимались в авральном режиме", - добавил спикер.
"В 2017 году будет введена новая автоматизированная система мониторинга законотворческого процесса по каждой инициативе, поступающей на рассмотрение в Госдуму. Депутаты и авторы законодательных инициатив будут иметь возможность в режиме реального времени видеть, на какой стадии рассмотрения находится их законопроект", - заключил Володин.
По его словам, за прошедшие 77 дней состоялось 17 пленарных заседаний. "За это время поступило 311 новых законодательных инициатив, 74 проекта постановления Государственной Думы. Нами было принято 142 закона", - цитирует Володина ТАСС.
Спикер напомнил, что всеми фракциями в осеннею сессию был принят ряд системных решений. Речь идёт, в частности, о принятом решении в обязательном порядке проводить широкое обсуждение законодательных инициатив, в том числе, - с привлечением политических сил, не прошедших в парламент. Также было решено проводить профессиональную экспертизу законопроектов и обеспечивать парламентский контроль за реализацией принятых законов. Кроме того, депутаты предложили ввести поддержку реализации федеральных законодательных инициатив региональных парламентов, в том числе, и через Совет законодателей.
"Эти решения ко многому обязывают, но они позитивно скажутся на качестве законотворческого процесса и правоприменительной практике, по этой причине их принятие было необходимо", - констатировал спикер Госдумы.
Володин добавил, что через принятые сегодня изменения в регламент Госдумы надо повышать для себя требования контроля за качеством подготовки и реализации законопроектов. Спикер считает важным тот факт, что "аналогичные нормы правительство внесёт и в свой регламент, что обеспечит синхронизацию этой работы ветвей власти".
Володин призвал коллег по нижней палате парламента в ходе работы в весеннюю сессию уделить особое внимание рассмотрению законопроектов в сфере поддержки предпринимательства.
"Приоритет нашей работы на 2017 год - это в первую очередь сформулированные президентом России в его послании инициативы и предложения. Самым серьёзным образом мы должны подойти к рассмотрению законодательных инициатив по поддержке и стимулированию предпринимательства, создать возможности для развития так называемой цифровой экономики", - сказал Володин, закрывая осеннюю сессию.
"Для этого нам необходимо с участием деловых объединений подготовить поправки в налоговое законодательство", - добавил он.
По его словам, поддержка гражданской активности, волонтёрской деятельности, социально ориентированных некоммерческих организаций - также среди первоочередных задач депутатов. "Необходимо в новом году сформировать предложения по развитию законодательства в сфере НКО", - добавил Володин.
"Мнение каждого гражданина значимо для нас как для законодателей. Дума должна стать местом, где открыто обсуждаются все волнующие общество вопросы, звучат разные точки зрения. Решения должны приниматься в результате диалога и открытых дискуссий", - сказал спикер.
Он обратил внимание на то, что первая депутатская сессия была в значительной мере организационной. "В следующем году нам надо переходить ко второму этапу - повышению качества законотворческой деятельности", - подчеркнул спикер.
Володин добавил, что 2020 законопроектов нынешнему составу достались от прошлых созывов. "Некоторые из них находятся в статусе рассмотрения ещё с середины 90-х годов", - подчеркнул Володин. В этой связи Володин отметил, что Госдуме пора отказаться от "практики накопления законопроектов", ей надо постараться рассмотреть весь накопившийся объём законодательных инициатив.
Он подчеркнул, что поэтому было принято решение увеличить продолжительность пленарных заседаний и сократить время на перерыв в начале следующего года.
"Кроме этого, срок весенней сессии будет продлён на весь июль. Это решение даст возможность Госдумы более качественно рассматривать те законопроекты, которые ранее зачастую принимались в авральном режиме", - добавил спикер.
"В 2017 году будет введена новая автоматизированная система мониторинга законотворческого процесса по каждой инициативе, поступающей на рассмотрение в Госдуму. Депутаты и авторы законодательных инициатив будут иметь возможность в режиме реального времени видеть, на какой стадии рассмотрения находится их законопроект", - заключил Володин.