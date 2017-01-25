Володин сообщил депутатам Госдумы об экономии бюджетных средств в 2016 году
25.01.2017, 12:54
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Председатель Госдумы на пленарном заседании 25 января 2017 года довёл до сведения депутатов информацию об экономии бюджетных средств: «По итогам 2016 года Государственной Думой была достигнута экономия выделенных для её работы бюджетных средств в размере 779 млн 494 тыс. 700 рублей. В соответствии с требованием бюджетного законодательства эти средства были возвращены в Бюджет Российской Федерации».
«Во-первых, экономия по оплате труда депутатов и их помощников в Государственной Думе составила 283 млн 200 тыс. Второе, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных депутатов составило 209 млн 400 тысяч, на перелеты депутатов – составило 45 млн 600 тысяч, снижение командировочных расходов составило 40 млн 600 тысяч. Экономия достаточно большая по региональному блоку работы – она составила порядка 132 млн 500 тысяч и оптимизация работы по приёму и размещению иностранных делегаций, а также снижение стоимости контрактов при проведении закупок и процедур», - сообщил Председатель Госдумы.
«Во-первых, экономия по оплате труда депутатов и их помощников в Государственной Думе составила 283 млн 200 тыс. Второе, сокращение затрат на оплату гостиничных номеров для вновь избранных депутатов составило 209 млн 400 тысяч, на перелеты депутатов – составило 45 млн 600 тысяч, снижение командировочных расходов составило 40 млн 600 тысяч. Экономия достаточно большая по региональному блоку работы – она составила порядка 132 млн 500 тысяч и оптимизация работы по приёму и размещению иностранных делегаций, а также снижение стоимости контрактов при проведении закупок и процедур», - сообщил Председатель Госдумы.