Володин выразил надежду, что ПАСЕ изменит регламент для защиты прав делегаций
12.01.2017, 17:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Спикер Госдумы Вячеслав Володин 12 января провел первую встречу с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Педро Аграмунтом. Главной темой переговоров стало изменение регламента ПАСЕ, который позволяет страны лишать права голоса, сообщает ТАСС.
В начале встречи Володин подробно рассказал Аграмунту о прошедших в сентябре 2016 года парламентских выборах и структуре Госдумы.
«Я специально останавливаюсь на нашей структуре и практике принятия решений для того, чтобы вы лучше понимали, как устроен российский парламент. Несмотря на то, что у нас есть фракция, которая имеет конституционное большинство - более чем две трети голосов - 50% всех постов заняты представителями оппозиции», - отметил председатель нижней палаты парламента.
«По нашему мнению важно, чтобы в парламенте звучали все голоса и чтобы при принятии решений была возможность высказывать точку зрения представителям всех фракций, независимо от того, какую численность они имеют в Госдуме», - подчеркнул он.
Более того, по словам Володина, решение «Единой России» передать 50% постов представителям оппозиционных партий «на самом деле забота о том, чтобы та партия, которая получила квалифицированное большинство, сохранила это большинство».
«Не будет реальной конкуренции и, самое главное, не будет создано тех условий, которые позволят слышать проблемные темы, которые сама партия услышать не сможет или зачастую просто не увидит», - продолжил он. «А когда создаются возможности для оппозиционных партий, партия, имеющая большинство, принимая решения, будет принимать их более выверенно, потому что оппозиция будет в каких-то вопросах, дискутируя и оппонируя, помогать принимать правильные решения», - отметил российский парламентарий.
Володин в ходе встречи призвал Аграмунта изменить регламент ассамблеи, чтобы защитить национальные делегации от возможного лишения голоса.
«Самая главная возможность - это возможность высказаться в парламенте. А когда лишают права голоса, осталось только инквизицию ввести», - заявил российский спикер. По словам парламентария, подобные ограничения не соответствуют демократическим принципам.
«Ключевой вопрос - это вопрос обсуждения регламента ПАСЕ, на основании которого российская делегация была лишена права голоса. Конечно, мы считаем, что это недопустимо в парламенте, учитывая, что в парламенте должны звучать разные точки зрения», - заявил Володин.
Он также поблагодарил главу ПАСЕ за «конструктивную позицию» о том, чтобы в ассамблеи были представлены делегации 47 стран.
«То, что вы, как председатель ПАСЕ, озаботились тем, что было бы правильно, чтобы было 47 делегаций, участвующих в ПАСЕ, еще раз вселяет надежду, что ПАСЕ, в свое время приняв такое решение, дискриминационное по отношению к целой национальной делегации, исправит свой регламент, и права национальных делегаций будут защищены», - заявил Володин.
В начале встречи Володин подробно рассказал Аграмунту о прошедших в сентябре 2016 года парламентских выборах и структуре Госдумы.
«Я специально останавливаюсь на нашей структуре и практике принятия решений для того, чтобы вы лучше понимали, как устроен российский парламент. Несмотря на то, что у нас есть фракция, которая имеет конституционное большинство - более чем две трети голосов - 50% всех постов заняты представителями оппозиции», - отметил председатель нижней палаты парламента.
«По нашему мнению важно, чтобы в парламенте звучали все голоса и чтобы при принятии решений была возможность высказывать точку зрения представителям всех фракций, независимо от того, какую численность они имеют в Госдуме», - подчеркнул он.
Более того, по словам Володина, решение «Единой России» передать 50% постов представителям оппозиционных партий «на самом деле забота о том, чтобы та партия, которая получила квалифицированное большинство, сохранила это большинство».
«Не будет реальной конкуренции и, самое главное, не будет создано тех условий, которые позволят слышать проблемные темы, которые сама партия услышать не сможет или зачастую просто не увидит», - продолжил он. «А когда создаются возможности для оппозиционных партий, партия, имеющая большинство, принимая решения, будет принимать их более выверенно, потому что оппозиция будет в каких-то вопросах, дискутируя и оппонируя, помогать принимать правильные решения», - отметил российский парламентарий.
Володин в ходе встречи призвал Аграмунта изменить регламент ассамблеи, чтобы защитить национальные делегации от возможного лишения голоса.
«Самая главная возможность - это возможность высказаться в парламенте. А когда лишают права голоса, осталось только инквизицию ввести», - заявил российский спикер. По словам парламентария, подобные ограничения не соответствуют демократическим принципам.
«Ключевой вопрос - это вопрос обсуждения регламента ПАСЕ, на основании которого российская делегация была лишена права голоса. Конечно, мы считаем, что это недопустимо в парламенте, учитывая, что в парламенте должны звучать разные точки зрения», - заявил Володин.
Он также поблагодарил главу ПАСЕ за «конструктивную позицию» о том, чтобы в ассамблеи были представлены делегации 47 стран.
«То, что вы, как председатель ПАСЕ, озаботились тем, что было бы правильно, чтобы было 47 делегаций, участвующих в ПАСЕ, еще раз вселяет надежду, что ПАСЕ, в свое время приняв такое решение, дискриминационное по отношению к целой национальной делегации, исправит свой регламент, и права национальных делегаций будут защищены», - заявил Володин.