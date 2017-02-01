Вологодская область потратит 24 млн руб. на вакцину против клещевого энцефалита
01.02.2017, 16:48
ОРЕАНДА-НОВОСТИ На приобретение вакцины против клещевого энцефалита в этом году из областного бюджета выделено около 24 млн руб.
На эти средства планируется приобрести 50 тысяч доз препарата. Первая партия вакцины должна поступить в область в феврале-начале марта, следующая - в апреле.
Бесплатно будут вакцинироваться дети, которые планируют выезд в загородные лагеря отдыха, а также лица, находящиеся в группах риска – так называемый декретированный контингент. Это, прежде всего, работники лесной и других отраслей, чья деятельность непосредственно связана с частым пребыванием в местах, где велика вероятность присасывания клещей.
За последние три года прививки от клещевого энцефалита за счет бюджета получили более двухсот тысяч жителей области, в том числе, 73 тысячи детей.
На эти средства планируется приобрести 50 тысяч доз препарата. Первая партия вакцины должна поступить в область в феврале-начале марта, следующая - в апреле.
Бесплатно будут вакцинироваться дети, которые планируют выезд в загородные лагеря отдыха, а также лица, находящиеся в группах риска – так называемый декретированный контингент. Это, прежде всего, работники лесной и других отраслей, чья деятельность непосредственно связана с частым пребыванием в местах, где велика вероятность присасывания клещей.
За последние три года прививки от клещевого энцефалита за счет бюджета получили более двухсот тысяч жителей области, в том числе, 73 тысячи детей.