Вопросы продления срока бесплатной приватизации жилья вынесут на обсуждение в Госдуме
27.01.2017, 11:57
ОРЕАНДА-НОВОСТИГосдума рассмотрит сегодня на пленарном заседании законопроект о продлении срока бесплатной приватизации жилья, который истекает 1 марта этого года. Об этом сообщил первый замруководителя фракции «Единой России» Андрей Исаев.
Парламентарий напомнил, что сроки бесплатной приватизации, которая в некоторых регионах началась еще в 80-х годах, регулярно переносятся. При этом, как отметил депутат, как только подходит срок окончания бесплатной приватизации, появляются требования о перенесении этого срока.
Во-первых, как подчеркнул депутат, бесплатная приватизация будет продлена для граждан, проживающих в Крыму и Севастополе.
Срок бесплатной приватизации будет также продлен для тех граждан, кто был поставлен до 1 января 2012 года на учет в связи с необходимостью переселения из ветхого и аварийного жилья. «Очередь движется, но чуть медленнее может быть, чем может нам хотелось бы. И эти люди тоже, переезжая в новое жилье, должны получить право на его приватизацию», - считает парламентарий.
Исаев добавил, что срок бесплатной приватизации также будет продлен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые получили в свое распоряжение жилье социального найма.
«Единая Россия» помогает повысить уровень знаний собственников и нанимателей жилья в рамках проекта «Школы грамотного потребителя». Проект рассчитан на широкую аудиторию жителей, массовое жилищное просвещение, ленивых и активных потребителей, желающих научиться быть грамотным заказчиком жилищных и коммунальных услуг, говорить с управляющими и ресурсоснабжающими организациями на одном языке.
Парламентарий напомнил, что сроки бесплатной приватизации, которая в некоторых регионах началась еще в 80-х годах, регулярно переносятся. При этом, как отметил депутат, как только подходит срок окончания бесплатной приватизации, появляются требования о перенесении этого срока.
Во-первых, как подчеркнул депутат, бесплатная приватизация будет продлена для граждан, проживающих в Крыму и Севастополе.
Срок бесплатной приватизации будет также продлен для тех граждан, кто был поставлен до 1 января 2012 года на учет в связи с необходимостью переселения из ветхого и аварийного жилья. «Очередь движется, но чуть медленнее может быть, чем может нам хотелось бы. И эти люди тоже, переезжая в новое жилье, должны получить право на его приватизацию», - считает парламентарий.
Исаев добавил, что срок бесплатной приватизации также будет продлен для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые получили в свое распоряжение жилье социального найма.
«Единая Россия» помогает повысить уровень знаний собственников и нанимателей жилья в рамках проекта «Школы грамотного потребителя». Проект рассчитан на широкую аудиторию жителей, массовое жилищное просвещение, ленивых и активных потребителей, желающих научиться быть грамотным заказчиком жилищных и коммунальных услуг, говорить с управляющими и ресурсоснабжающими организациями на одном языке.