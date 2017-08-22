Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы
22.08.2017, 16:25
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Ранее сообщалось, что высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации по результатам рассмотрения представления Председателя Следственного комитета Российской Федерации дано согласие на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы.
По результатам проведённой проверки по факту покушения на хищение путем обмана у жителя столицы денежных средств в особо крупном размере Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы и адвоката Адвокатской палаты города Москвы. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемый, являясь судьей Арбитражного суда города Москвы, не позднее 26 января 2016 года, получив информацию о рассмотрении в деле о банкротстве заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя акционерного общества, вступил с последним во внеслужебные отношения и сообщил ему заведомо несоответствующую действительности информацию о том, что его знакомый адвокат может поспособствовать в принятии решения об отказе в удовлетворении заявленных к нему требований.
В свою очередь адвокат, действуя по поручению судьи и согласованно с ним, подтвердил ответчику сообщенные ранее ему сведения о своих дружеских отношениях с судьей Арбитражного суда города Москвы, рассматривающего заявление конкурсного управляющего, и в ходе неоднократных встреч убедил потерпевшего передать ему денежные средства в размере 70 000 долларов США в качестве взятки данному судье для гарантированного вынесения решения в его пользу.
В действительности, судья не собирался выполнять принятые на себя обязательства, а полученные через адвоката от ответчика по делу путем обмана денежные средства в указанном размере планировал похитить, не сообщая о своих истинных намерениях как сообщнику, так и потерпевшему.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении указанных денежных средств соучастники в совершении указанных преступлений были задержаны. Подозреваемые полностью признали свою вину.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемым обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
По результатам проведённой проверки по факту покушения на хищение путем обмана у жителя столицы денежных средств в особо крупном размере Председателем Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении бывшего судьи Арбитражного суда города Москвы и адвоката Адвокатской палаты города Москвы. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
По данным следствия, подозреваемый, являясь судьей Арбитражного суда города Москвы, не позднее 26 января 2016 года, получив информацию о рассмотрении в деле о банкротстве заявления конкурсного управляющего о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя акционерного общества, вступил с последним во внеслужебные отношения и сообщил ему заведомо несоответствующую действительности информацию о том, что его знакомый адвокат может поспособствовать в принятии решения об отказе в удовлетворении заявленных к нему требований.
В свою очередь адвокат, действуя по поручению судьи и согласованно с ним, подтвердил ответчику сообщенные ранее ему сведения о своих дружеских отношениях с судьей Арбитражного суда города Москвы, рассматривающего заявление конкурсного управляющего, и в ходе неоднократных встреч убедил потерпевшего передать ему денежные средства в размере 70 000 долларов США в качестве взятки данному судье для гарантированного вынесения решения в его пользу.
В действительности, судья не собирался выполнять принятые на себя обязательства, а полученные через адвоката от ответчика по делу путем обмана денежные средства в указанном размере планировал похитить, не сообщая о своих истинных намерениях как сообщнику, так и потерпевшему.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при получении указанных денежных средств соучастники в совершении указанных преступлений были задержаны. Подозреваемые полностью признали свою вину.
В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленный сбор и закрепление доказательственной базы. В ближайшее время следствие планирует предъявить подозреваемым обвинение. Расследование уголовного дела продолжается.
Источник: Следственный комитет