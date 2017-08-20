Возбуждено уголовное дело в отношении водителя, совершившего ДТП в Петербурге с летальным исходом
20.08.2017, 20:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Минувшим вечером в Кировском районе Петербурга на Промышленной улице водитель автомобиля «Фольксваген Поло» не справился с управлением и совершил наезд на пешеходов. В результате дорожной аварии погибла женщина и ещё трое граждан госпитализированы в тяжёлом состоянии.
«В отношении водителя, совершившего ДТП, в котором погибла 36-летняя женщина возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
«В отношении водителя, совершившего ДТП, в котором погибла 36-летняя женщина возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Водитель задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
Источник: МВД