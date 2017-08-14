Возбуждены уголовные дела по фактам применения запрещённых средств и методов ведения войны украинскими военнослужащими
14.08.2017, 12:28
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Главном Следственном управлении Следственного комитета возбуждены еще три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).
По данным следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке городского типа Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также Петровском районе города Донецка. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения, и разрушен ряд жилых домов.
Представители силовых структур Украины, совершившие эти особо тяжкие преступления, действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней. Как и прежде, они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом жителей Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования.
Следователи Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.
По данным следствия, 28 июля, 3 и 4 августа 2017 года украинские военнослужащие, выполняя преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны и Национальной гвардии Украины, произвели артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения по объектам гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке городского типа Старомихайловка Донецкой области, городе Первомайске Луганской области, а также Петровском районе города Донецка. В результате обстрелов четверо мирных жителей получили ранения, и разрушен ряд жилых домов.
Представители силовых структур Украины, совершившие эти особо тяжкие преступления, действовали в нарушение Протокола о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандума к нему, а также положений Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительного протокола II к ней. Как и прежде, они преследовали цель убийства неограниченного круга лиц из числа гражданского населения по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, связанной с отказом жителей Донбасса признать легитимность действующей власти и желанием создать собственные административно-территориальные образования.
Следователи Следственного комитета Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством устанавливают должностных лиц украинских силовых структур, причастных к этим преступлениям.
Источник: Следственный комитет