ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вчера, 21 марта, в Министерстве обсудили возможность реализации в Татарстане проекта по чипированию, мониторингу КРС, совершенствованию генетического потенциала животных и улучшению селекционно-племенной работы.

В совещании приняли участие заместитель Премьер-министра РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов, начальник Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Алмаз Хисамутдинов, начальник ГКУ «ГГСХ управление племенным делом в животноводстве Минсельхозпрода РТ» Ришат Зарипов, советник по сельскому хозяйству посольства Республики Ирландия Мария Данн, проектный менеджер Системы устойчивого продовольственного развития Ирландии Джон Рей, руководитель направления биотехнологий в сельском хозяйстве и промышленности фонда «Сколково» Роман Куликов, руководитель проектного офиса НТИ Сколковского института науки и технологий Дмитрий Каталевский, директор Всероссийского научно-исследовательского института животноводства имени академика Л.К.Эрнста Наталия Зиновьева и др.

Данный проект рассчитан на 3-4 года и включает следующие модули: создание показателя рентабельности татарстанского племенного скота, системы централизованного сбора данных и их анализа, референтной популяции скота, улучшение генетических показателей животных, фенотипирование и передача знаний руководителям и специалистам сельхозформирований. Для его реализации планируется привлечь татарстанских и ирландских учёных, специалистов Сколтеха и ВИЖ им. Л.К.Эрнста.

В ходе встречи были обсуждены особенности реализации проекта, возможные риски, инструменты привлечения инвестиций и другие вопросы.