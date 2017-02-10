ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Впервые за 14 лет в топ-7 умных городов и районов вошёл представитель России. Победитель премии будет объявлен в июне.



В завершающий день проходящего в Тайване форума The Internet of Cities Forum был объявлен список финалистов премии умных городов. В него попали представители Австралии, Канады, Тайваня (по два города из каждой страны) и России. По словам организаторов, Москва стала первым российским городом, чьи успехи признали на столь высоком уровне.



Международные эксперты отметили столичные технопарки и технополисы, систему образования, объединяющую школы, колледжи, университеты и исследовательские институты, вторую в мире по числу точек доступа сеть Wi-Fi, систему общественных референдумов и голосований, а также транспортную реформу.



Города и целые районы стран оценивали по нескольким критериям — по уровню доступа в интернет, доступности высшего образования, политике поощрения стартапов, интерактивности городских порталов и другим параметрам.



Жюри обращает внимание не только на то, как развита вся необходимая инфраструктура, но и насколько эффективно она адаптирована к новым экономическим вызовам. При этом учитывается плотность населения и географическое положение, что позволяет сравнивать крупные и небольшие города на разных континентах.



В прошлом году в топ-7 вошли тайваньские уезд Синьчжу и город Синьбэй, канадские Суррей, Виннипег и Монреаль, немецкий Мюльхайм-на-Руре и новозеландский Уонгануи.



Премия форума умных городов (Intelligent Community Awards) вручается с 2002 года. Её обладателями были такие города, как Эйндховен (Нидерланды), Стокгольм (Швеция), Сингапур, Нью-Йорк (США), Сеул (Южная Корея), Глазго (Великобритания), Торонто (Канада).