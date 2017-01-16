Врио губернатора Кировской области решил навести порядок в лесной промышленности
16.01.2017, 11:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Кировской области создаётся комплексный эффективный и прозрачный механизм контроля за оборотом лесных ресурсов. В рамках этой работы впервые организовано максимально эффективное взаимодействие всех заинтересованных сторон по предупреждению и пресечению незаконного оборота древесины.
Так, в совместных проверках пунктов отгрузки древесины принимают участие представители министерства лесного хозяйства Кировской области, УМВД России по Кировской области, УФНС по Кировской области, Прокуратуры Кировской области и ОАО "РЖД". Одним из ярких примеров такого взаимодействия стала проведённая в декабре 2016 года Министерством лесного хозяйства совместно с представителями УФНС и УБЭП выездная проверка законности отгрузки древесины с железнодорожного тупика, расположенного в пгт Демьяново предприятиями ООО «Альянс-Нефть» и ООО «Каскад». Её результаты были представлены врио Губернатора Игорю Васильеву на заседании Правительства Кировской области, состоявшемся 12 января.
- Как показала проверка, оба предприятия - ООО «Альянс-Нефть» и ООО «Каскад» - зарегистрированы в г. Кирове. Обособленных подразделений на территории Подосиновского района предприятия не имеют, - рассказал и.о. министра лесного хозяйства Кировской области Владимир Тюрин. - В ходе анализа данных, содержащихся в ЕГАИС, выявлены следующие факты. ООО «АльянсНефть» зарегистрировало договоров, связанных с покупкой древесины, в объёме 5,6 тыс. кубометров, а договоров, связанных с продажей древесины, - в объёме 76,9 тыс. кубометров. Разница - в 13 раз! Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с отчётными данными объём фактической продажи древесины данной организацией составил 2,8 тыс. кубометров, объём покупки составил 1,6 тыс. кубометров. ООО «Каскад» зарегистрировало договоров, связанных с покупкой древесины, в объёме 7,6 тыс. кубометров, а договоров, связанных с продажей древесины, - в объёме 48,4 тыс. кубометров. А в соответствии с отчётами по данной организации, содержащимися в ЕГАИС, объём фактической продажи древесины составил 5,5 тыс. кубометров, объём же покупки древесины данной организацией составил 2,7 тыс. кубометров. Эти цифры также показали огромные несоответствия.
Кроме того, как рассказал В. Тюрин, в ходе проверки были установлены факты работы китайских граждан на территории железнодорожного тупика. «Данный факт требует самой тщательной проверки законности пребывания и работы на территории Кировской области китайских граждан», - отметил и.о. министра лесного хозяйства, обращаясь к присутствовавшим на заседании Правительства представителям миграционной службы.
- Я уже неоднократно говорил, что пора проводить в Кировской области новую экономическую политику и наводить порядок, решая проблему комплексно, от покупки участков на аукционах до выпуска конечной продукции, - прокомментировал ситуацию глава региона Игорь Васильев. - И мы уже делаем первые уверенные шаги, направленные на создание комфортных условий для ответственных лесопользователей, которые участвуют в наполнении бюджета, а, значит, помогают строить и ремонтировать детские садики, больницы и школы, исполнять наши социальные обязательства. Мы не позволим чёрным лесорубам создавать конкуренцию честным инвесторам!
Врио Губернатора отметил, что эта работа будет проводиться совместными усилиями Правительства Кировской области, налоговой инспекции, прокуратуры, Законодательного Собрания и УМВД. Он также заметил, что богатая лесным фондом Кировская область рада любым инвесторам, но при этом они должны работать на законных условиях.
Так, в совместных проверках пунктов отгрузки древесины принимают участие представители министерства лесного хозяйства Кировской области, УМВД России по Кировской области, УФНС по Кировской области, Прокуратуры Кировской области и ОАО "РЖД". Одним из ярких примеров такого взаимодействия стала проведённая в декабре 2016 года Министерством лесного хозяйства совместно с представителями УФНС и УБЭП выездная проверка законности отгрузки древесины с железнодорожного тупика, расположенного в пгт Демьяново предприятиями ООО «Альянс-Нефть» и ООО «Каскад». Её результаты были представлены врио Губернатора Игорю Васильеву на заседании Правительства Кировской области, состоявшемся 12 января.
- Как показала проверка, оба предприятия - ООО «Альянс-Нефть» и ООО «Каскад» - зарегистрированы в г. Кирове. Обособленных подразделений на территории Подосиновского района предприятия не имеют, - рассказал и.о. министра лесного хозяйства Кировской области Владимир Тюрин. - В ходе анализа данных, содержащихся в ЕГАИС, выявлены следующие факты. ООО «АльянсНефть» зарегистрировало договоров, связанных с покупкой древесины, в объёме 5,6 тыс. кубометров, а договоров, связанных с продажей древесины, - в объёме 76,9 тыс. кубометров. Разница - в 13 раз! Вместе с тем необходимо отметить, что в соответствии с отчётными данными объём фактической продажи древесины данной организацией составил 2,8 тыс. кубометров, объём покупки составил 1,6 тыс. кубометров. ООО «Каскад» зарегистрировало договоров, связанных с покупкой древесины, в объёме 7,6 тыс. кубометров, а договоров, связанных с продажей древесины, - в объёме 48,4 тыс. кубометров. А в соответствии с отчётами по данной организации, содержащимися в ЕГАИС, объём фактической продажи древесины составил 5,5 тыс. кубометров, объём же покупки древесины данной организацией составил 2,7 тыс. кубометров. Эти цифры также показали огромные несоответствия.
Кроме того, как рассказал В. Тюрин, в ходе проверки были установлены факты работы китайских граждан на территории железнодорожного тупика. «Данный факт требует самой тщательной проверки законности пребывания и работы на территории Кировской области китайских граждан», - отметил и.о. министра лесного хозяйства, обращаясь к присутствовавшим на заседании Правительства представителям миграционной службы.
- Я уже неоднократно говорил, что пора проводить в Кировской области новую экономическую политику и наводить порядок, решая проблему комплексно, от покупки участков на аукционах до выпуска конечной продукции, - прокомментировал ситуацию глава региона Игорь Васильев. - И мы уже делаем первые уверенные шаги, направленные на создание комфортных условий для ответственных лесопользователей, которые участвуют в наполнении бюджета, а, значит, помогают строить и ремонтировать детские садики, больницы и школы, исполнять наши социальные обязательства. Мы не позволим чёрным лесорубам создавать конкуренцию честным инвесторам!
Врио Губернатора отметил, что эта работа будет проводиться совместными усилиями Правительства Кировской области, налоговой инспекции, прокуратуры, Законодательного Собрания и УМВД. Он также заметил, что богатая лесным фондом Кировская область рада любым инвесторам, но при этом они должны работать на законных условиях.