Все участники переговоров по Сирии подтвердили свое участие в предстоящем раунде
21.03.2017, 20:13
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Участники межсирийских переговоров под эгидой ООН подтвердили своё участие в следующем раунде, который стартует 23 марта в Женеве. Об этом во вторник сообщил Специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
"Специальный докладчик по Сирии Стаффан де Мистура с нетерпением ожидает возобновления 23 марта в Женеве межсирийских переговоров. Он отметил, что все приглашённые стороны, которые участвовали в предыдущем раунде в феврале 2017 года, подтвердили своё участие", - говорится в заявлении офиса Специального посланника.
Сейчас Стаффан де Мистура проводит консультации. В минувшие выходные он побывал в Эр-Рияде, а в ближайшие два дня посетит Москву и Анкару.
Участники переговоров продолжат обсуждение вопросов управления, разработки проекта новой конституции страны и проведения свободных и честных выборов.
Повестка дня переговоров будет базироваться на достижениях предыдущего раунда и на положениях резолюций Совета Безопасности ООН, в частности – резолюции 2254.
"Специальный докладчик по Сирии Стаффан де Мистура с нетерпением ожидает возобновления 23 марта в Женеве межсирийских переговоров. Он отметил, что все приглашённые стороны, которые участвовали в предыдущем раунде в феврале 2017 года, подтвердили своё участие", - говорится в заявлении офиса Специального посланника.
Сейчас Стаффан де Мистура проводит консультации. В минувшие выходные он побывал в Эр-Рияде, а в ближайшие два дня посетит Москву и Анкару.
Участники переговоров продолжат обсуждение вопросов управления, разработки проекта новой конституции страны и проведения свободных и честных выборов.
Повестка дня переговоров будет базироваться на достижениях предыдущего раунда и на положениях резолюций Совета Безопасности ООН, в частности – резолюции 2254.