ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "Меняй себя, а не планету" – таков слоган кампании WWF России, приуроченной к "Часу Земли – 2017". Главная цель глобальной акции – привлечь внимание к ограниченности ресурсов нашей планеты и призвать людей бережно и ответственно относиться к тому, что даёт нам природа.

В этом году, объявленном Годом экологии, главной темой акции в России станет экологическая ответственность. В течение всей кампании Всемирный фонд дикой природы будет рассказывать о том, как человек воздействует на природу и каковы будут последствия этого воздействия. Что случится с землёй, водой, лесом и воздухом к середине XXI века? А главное – что каждый из нас может предпринять уже сегодня, чтобы не потерять эти жизненно важные ресурсы?

"Мы оказываем непомерно высокую нагрузку на планету, – говорит Евгений Шварц, директор по природоохранной политике WWF России. – Если бы все на Земле вели образ жизни среднестатистического россиянина, то человечеству уже сейчас понадобилось бы 3,3 планеты, чтобы обеспечить себя необходимыми ресурсами и поглотить отходы. Именно поэтому в рамках "Часа Земли" WWF призывает каждого ответственно относиться к своим привычкам и потребительским предпочтениям».

Кампания WWF будет строиться вокруг четырёх основных проблем:

1. Чрезмерная эксплуатация земель, которая может привести к глобальной нехватке продовольствия к 2050 году;

2. Загрязнение Мирового океана, перелов рыбы и деградация морских экосистем, из-за чего к 2050 году рыбные запасы могут быть исчерпаны;

3. Выбросы углекислого газа и глобальное изменение климата, вследствие которого к середине XXI столетия от засух и наводнений будут страдать до 3 млрд человек;

4. Уничтожение нетронутых лесов: из-за нелегальной заготовки древесины и возникающих по вине человека пожаров уже через 30 лет наиболее ценные девственные леса нашей планеты могут исчезнуть.

В рамках акции "Час Земли" во многих российских городах будут организованы развлекательные и эколого-просветительские мероприятия. В Москве одним из основных мест проведения экологического праздника станет площадь перед зданием столичного правительства (Тверская, 13). Традиционно в разных городах в поддержку "Часа Земли" пройдут велопробеги: ожидается, что только в Москве в велопробеге примут участие около 500 велосипедистов – членов велоклубов и велодвижений.

Чтобы привлечь внимание к проблеме воздействия человека на природу, WWF России специально к "Часу Земли" запустил сайт, где размещена подробная информация о том, как принять участие в акции. Кроме того, на сайте можно будет пройти развлекательный тест, который покажет, как будет выглядеть наша жизнь в 2050 году, если мы не изменим своих привычек. Далее участник получит предложение принять вызов и к "Часу Земли" изменить хотя бы одну привычку ради сохранения ресурсов планеты.

"Час Земли" – международная экологическая акция, инициированная WWF в 2007 году. Её цель – призвать людей всего мира проявить неравнодушие к будущему планеты и в знак этого выключить свет и бытовые электроприборы на один час.