ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 12 млн тонн ранних зерновых – новый рекорд, который поставили донские аграрии в этом году, второй раз подряд обеспечив первенство Ростовской области по сбору урожая в стране. Об этом сообщил вчера губернатор Ростовской области Василий Голубев во время интервью телеканалу «Россия 1» (ГТРК Дон-ТР).



По предварительным данным, хозяйства Ростовской области собрали с почти трёх млн гектаров уборочных площадей более 12,2 млн тонн ранних зерновых и зернобобовых культур при средней урожайности более 41 ц/га.



По словам Василия Голубева, аграрии четвёртый год подряд бьют свои рекорды по урожаю ранних зерновых.



Лидерами жатвы по валовому сбору в этом году стали зимовниковские аграрии собравшие 684 тыс. тонн. Зерноградские хозяйства на втором месте: они собрали 668 тыс. тонн. Замыкает тройку лидеров по этому показателю Сальский район. Здесь собрано 665 тыс. тонн.



Наивысшую урожайность зерновых получили в хозяйствах Мясниковского района – 58,1 ц/га, Песчанокопского – 53,2 ц/га, Целинского – 53,1 ц/га, Неклиновского – 52,8 ц/га.



Как отметил донской губернатор, по предварительным данным на начало месяца, из обследованной партии зерна мягкой пшеницы продовольственной является 1,8 млн тонн (66 %).



По словам главы региона, в основе успеха кроме природных условий лежат качественный посевной материал, рациональный севооборот, современная система обработки почвы, внесения удобрений и своевременная защита урожая от болезней, сорняков и вредителей. Высокий вклад в урожайность даёт и научно обоснованная культура земледелия.



Ещё одним важным слагаемым успеха является постоянная государственная поддержка. В целом для аграриев Дона в текущем году предусмотрено 5,8 млрд рублей. При формировании бюджета на 2018-2020 гг. правительство области планирует сохранить действующие направления поддержки – сейчас их 37.