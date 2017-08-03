ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова (ВЦЭРМ) МЧС России вновь подтвердил статус центра, сотрудничающего со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Взаимодействие осуществляется по проблемам лечения и реабилитации участников последствий ядерных и других аварий и катастроф. Регистрация учреждения, которая проводится раз в четыре года, продлена до 2021 года.

Такое решение было принято ВОЗ исходя из уникальной специфики деятельности центра, наличия высококвалифицированных специалистов и проводимых исследований в области радиационной безопасности.

В соответствии с концепцией ВОЗ по ликвидации последствий радиационных и химических аварий на базе центра сформированы токсико-радиологические бригады для оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с токсическими и радиационными поражениями. По запросу ВОЗ специалисты центра могут быть направлены в зону ЧС для оказания необходимой помощи.

ВЦЭРМ сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения с 1995 года.