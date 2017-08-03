Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины МЧС России подтвердил статус сотрудничающего центра ВОЗ
Такое решение было принято ВОЗ исходя из уникальной специфики деятельности центра, наличия высококвалифицированных специалистов и проводимых исследований в области радиационной безопасности.
В соответствии с концепцией ВОЗ по ликвидации последствий радиационных и химических аварий на базе центра сформированы токсико-радиологические бригады для оказания медицинской помощи пострадавшим в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера с токсическими и радиационными поражениями. По запросу ВОЗ специалисты центра могут быть направлены в зону ЧС для оказания необходимой помощи.
ВЦЭРМ сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения с 1995 года.