ОРЕАНДА-НОВОСТИ В Ордынском районе состоялось открытие второй ледовой переправы на Новосибирском водохранилище. Специальной комиссией, в состав которой вошли представители администрации района и государственные инспекторы ГИМС, проведено освидетельствование и принятие в эксплуатацию ледовой переправы между населёнными пунктами Спирино и Чингисы.



Движение по ледовой переправе между селами организовано по двум полосам, протяженность составляет 1,8 км, толщина льда от 35 до 40 сантиметров, грузоподъемность переправы 2,5 тонны. Переправа функционирует с 8:30 до 17:30.



Переправа оборудована спасательными постами, где имеются все необходимые средства спасения на льду, установлены дорожные знаки и аншлаги, определяющие правила пользования трассой. С двух сторон ледовой переправы оборудованы шлагбаумы и очищены подъездные пути, имеется передвижной пункт обогрева, а также две единицы техники для эвакуации автомобилей. Переправа обслуживается дежурной сменой в количестве 5 человек.



Переправа между населёнными пунктами Спирино и Чингисы в текущую зиму открывается уже во второй раз. Напомним, что 31 декабря 2016 года прошлого года она была принята в эксплуатацию, но в связи с образовавшимися трещинами на полотне ледовой переправы и выходом на поверхность воды она была закрыта 8 января этого года.