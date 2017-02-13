ОРЕАНДА-НОВОСТИ. С краткосрочной рабочей поездкой находится в Республике Татарстан Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин.

В рамках рабочей поездки Вячеслав Володин посетит технопарк в сфере высоких технологий ИТ-парк в Казани, где ознакомится с краткой презентацией этой площадки, посетит бизнес-инкубатор, офисы компаний-резидентов ИТ-парка.

Ожидается, что спикеру Госдумы РФ расскажут о проектах «электронное правительство», «электронный документооборот», ознакомят с работой системы «Народный контроль», представят торгово-информационный кластер на базе федеральной электронной площадки.

Кроме того, Вячеслав Володин посетит центр обработки вызовов и системы ГЛОНАСС+112.

Ожидается, что в рамках пребывания в Казани Вячеслав Володин также посетит территорию Старо-Татарской слободы, где осмотрит объекты исторического и культурного наследия Республики Татарстан.

Во второй половине дня Председатель Государственной Думы Федерального Собрания РФ посетит инновационный город Иннополис, где ему представят проекты особой экономической зоны «Иннополис», а также расскажут о некоторых объектах города (технопарк им. Попова, университет «Иннополис», образовательное учреждение «Лицей Иннополис» и др.).