ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По оперативным данным на 21 марта 2017 года, российскими рыбаками в Охотском море добыто 669,4 тыс. тонн минтая (62,5% от квоты вылова), что на 6 тыс. тонн ниже уровня 2016 года. Отставание в сравнении с прошлой неделей сократилось на 17,4 тыс. тонн. Объём добычи тихоокеанской сельди в Северо-Охотоморской подзоне составляет 65 тыс. тонн, что выше прошлогодних показателей 9,4 тыс. тонн. Ход промысла обсудили на очередном заседании штаба охотоморской, которое провёл начальник Управления организации рыболовства Росрыболовства Андрей Космин. Добычу минтая в Охотском море ведут 129 судов. На промысле сельди находятся 3 судна.

Как доложил из района промысла заместитель руководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, в минувшие семь дней метеорологическая и ледовая обстановка в целом благоприятствовали промыслу. Граница льдов сместилась на запад, вдоль Камчатки ледовые поля практически разрушены. Небольшая часть флота в течение двух дней штормовала в районе мыса Лопатка и в районе залива Шелихова.

Безопасность работы судов в экспедиции в северной части Охотского моря осуществлял спасатель «Сибирский», в южной части – спасатель «Суворовец». Аварийных ситуаций за отчётный период не возникало.

В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна. Скопления минтая устойчивы и рассредоточены по всему району. В уловах преобладает рыба промысловым размером 40-45 см. С начала года в подзоне освоено около 68% установленной квоты.

В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка также удовлетворительна, но скопления минтая неустойчивы. В последние дни уловы начали снижаться, часть флота смещается в Камчатско-Курильскую подзону. Уловы составляют в среднем 50-70 тонн на судно в сутки, отдельные суда добывают до 200-300 тонн в сутки. Освоено 46% установленной квоты.

В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка нестабильна. Уловы составляют от 40 до 140 тонн в сутки. В районе периодически продолжают работать несколько судов снюрреводного промысла со сдачей уловов на береговые предприятия. Установленная в подзоне квота освоена в полном объеме.

У Северных Курил в отчётный период работало до 6 судов. Промысловая обстановка в последние дни стабильна, но в течение трёх дней работе флота мешала штормовая погода. Уловы достигали 80 тонн на судосутки. В районе продолжают периодически работать суда снюрреводного промысла со сдачей рыбы на береговые предприятия. В подзоне освоено 16% установленной промышленной квоты и около 34% прибрежной квоты.

Промысел сельди продолжают вести 2 крупнотоннажных судна по промышленным квотам и 1 среднетоннажное судно по прибрежным квотам. Уловы составляют от 40 до 90 тонн на судосутки промысла.

В районе промысла работают 32 транспорта. Под погрузкой ежедневно находятся от 12 до 20 судов, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 15 транспортов различной ёмкости.

На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находиться 36 инспекторов морской охраны и одно патрульное судно. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось.

В экспедиции работают 14 наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.

Согласно прогнозу ТИНРО-Центра, 23-26 марта с юга к восточной Камчатке начнет приближаться очередной циклон, в районе промысла ожидаются несколько дней штормовой погоды. В ближайшие семь дней продолжится сокращение площади ледяного покрова. Активизирует процесс разрушения массива сплочённого льда в заливе Шелихова и вынос полей льда к юго-западу.