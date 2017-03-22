Вылов минтая достиг 700 тысяч тонн
Как доложил из района промысла заместитель руководителя координационной группы Росрыболовства Юрий Омельченко, в минувшие семь дней метеорологическая и ледовая обстановка в целом благоприятствовали промыслу. Граница льдов сместилась на запад, вдоль Камчатки ледовые поля практически разрушены. Небольшая часть флота в течение двух дней штормовала в районе мыса Лопатка и в районе залива Шелихова.
Безопасность работы судов в экспедиции в северной части Охотского моря осуществлял спасатель «Сибирский», в южной части – спасатель «Суворовец». Аварийных ситуаций за отчётный период не возникало.
В Северо-Охотоморской подзоне промысловая обстановка удовлетворительна. Скопления минтая устойчивы и рассредоточены по всему району. В уловах преобладает рыба промысловым размером 40-45 см. С начала года в подзоне освоено около 68% установленной квоты.
В Западно-Камчатской подзоне промысловая обстановка также удовлетворительна, но скопления минтая неустойчивы. В последние дни уловы начали снижаться, часть флота смещается в Камчатско-Курильскую подзону. Уловы составляют в среднем 50-70 тонн на судно в сутки, отдельные суда добывают до 200-300 тонн в сутки. Освоено 46% установленной квоты.
В Камчатско-Курильской подзоне промысловая обстановка нестабильна. Уловы составляют от 40 до 140 тонн в сутки. В районе периодически продолжают работать несколько судов снюрреводного промысла со сдачей уловов на береговые предприятия. Установленная в подзоне квота освоена в полном объеме.
У Северных Курил в отчётный период работало до 6 судов. Промысловая обстановка в последние дни стабильна, но в течение трёх дней работе флота мешала штормовая погода. Уловы достигали 80 тонн на судосутки. В районе продолжают периодически работать суда снюрреводного промысла со сдачей рыбы на береговые предприятия. В подзоне освоено 16% установленной промышленной квоты и около 34% прибрежной квоты.
Промысел сельди продолжают вести 2 крупнотоннажных судна по промышленным квотам и 1 среднетоннажное судно по прибрежным квотам. Уловы составляют от 40 до 90 тонн на судосутки промысла.
В районе промысла работают 32 транспорта. Под погрузкой ежедневно находятся от 12 до 20 судов, остальные – в ожидании накопления продукции на промысловых судах и переходах. За отчетный период закончили погрузку и снялись в порт 15 транспортов различной ёмкости.
На контроле работы флота и обеспечения погрузочных работ находиться 36 инспекторов морской охраны и одно патрульное судно. Простоев судов на перегрузах из-за отсутствия инспекторов не наблюдалось.
В экспедиции работают 14 наблюдателей ТИНРО-Центра, КамчатНИРО и МагаданНИРО.
Согласно прогнозу ТИНРО-Центра, 23-26 марта с юга к восточной Камчатке начнет приближаться очередной циклон, в районе промысла ожидаются несколько дней штормовой погоды. В ближайшие семь дней продолжится сокращение площади ледяного покрова. Активизирует процесс разрушения массива сплочённого льда в заливе Шелихова и вынос полей льда к юго-западу.