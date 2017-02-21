ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора участникуорганизованной вооруженной преступной группы (банды) уроженцу Владимирской области 38-летнему Максиму Мещанкину.

Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а, ж, з» ч. 2. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное при отягчающих обстоятельствах), ч. 2 ст. 209 УК РФ (бандитизм), ч. 3 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия и боеприпасов), ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества).

Следствием и судом установлено, что в начале 2000-х годов Мещанкин в местах лишения свободы познакомился с Мазуром, после освобождения из колонии они продолжили общение, Мещанкин зарегистрировался в Брянской области, но часто навещал Мазура в Ногинске.

В 2011 году Мазур решил продолжить преступную деятельность и совершать убийства из корыстной заинтересованности и по найму. Сначала в группу он вовлек Смирнова.

Зная, что друг по зоне в очередной раз отбывает наказание, рассчитывая на его криминальный опыт, наклонности и страсть к «легким» деньгам, дождался его освобождения и в этом же году вовлек Мещанкина в ОПГ.

По версии следствия, в июне 2015 года лидер ОПГ взял «заказ» на убийство жителя города Владимира, договорившись о вознаграждении в размере одного миллиона рублей, после предполагаемого вступления в права наследство на квартиру супруги «жертвы» и ее продажи.

По распределенным ролям между членами ОПГ в ночь с 10 на 11 июня 2015 года Мещанкин и Смирнов во Владимире обследовали территорию, изучали обстановку для последующего исполнения особо тяжкого преступления.

Утром следующего дня на автомобиле под управлением Мещанкина соучастники из Ногинска прибыли к дому потерпевшего.

Мещанкин остался в автомобиле, по приказу лидера ОПГ следил за ситуацией, а когда соучастники вышли из дома, обеспечивая сокрытие с места преступления, немедленно выехал в Ногинск. Зная о произошедшем убийстве 42-летнего мужчины, его 36-летней беременной жены и ее 16-летнего сына, Мещанкин помог сбросить в водоем ноутбук и телефон, похищенные из квартиры потерпевших.

Следствием также доказана неопровержимая причастность Мещанкина к совершению в 2013 году в Ногинске заказного убийства 33-летнего местного жителя. Действуя согласованно с другими членами ОПГ, зная, что парень страдает наркозависимостью, Мещанкин представился ему сотрудником наркоконтроля, помог насильно поместить потерпевшего в автомобиль, при совершении убийства стоял «на стрёме», а затем помог захоронить мужчину на городском кладбище в заброшенную чужую могилу.

В ходе следствия Мещанкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, уголовное дело рассмотрено судом в особом порядке.