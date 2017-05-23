Взрыв в Манчестере говорит о необходимости совместной борьбы с терроризмом - Клинцевич
23.05.2017, 13:24
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Взрыв на стадионе в Манчестере еще раз подтверждает необходимость объединить усилия в борьбе с терроризмом. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
«Это на 100% теракт. Взрывы на стадионах по другим причинам почти наверняка исключены. Лично я не помню подобных случаев», - сказал сенатор..
Он отметил, что «даже самые жесточайшие меры предосторожности» не гарантируют полной безопасности. По словам сенатора, необходима всеобщая, целенаправленная борьба с терроризмом. «Зверь должен быть уничтожен в логове, иного пути просто нет», - заявил парламентарий.
«Теракт на стадионе в Манчестере буквально криком кричит: необходимо объединение усилий в борьбе с террористами. Речь идет о реальных, практических действиях», - подчеркнул Клинцевич.
«Это на 100% теракт. Взрывы на стадионах по другим причинам почти наверняка исключены. Лично я не помню подобных случаев», - сказал сенатор..
Он отметил, что «даже самые жесточайшие меры предосторожности» не гарантируют полной безопасности. По словам сенатора, необходима всеобщая, целенаправленная борьба с терроризмом. «Зверь должен быть уничтожен в логове, иного пути просто нет», - заявил парламентарий.
«Теракт на стадионе в Манчестере буквально криком кричит: необходимо объединение усилий в борьбе с террористами. Речь идет о реальных, практических действиях», - подчеркнул Клинцевич.