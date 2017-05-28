ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, в ряде электронных СМИ появилась информация о, якобы, вспышке детского туберкулёза.

Главный специалист по детской фтизиатрии Минздрава Якутии Евдокия Лугиновая отметила, что эта информация не соответствует действительности. "В указанной в статье школе никто не взят на учёт с диагнозом "открытая форма туберкулёза". В настоящее время дети в возрасте от 15 до 17 лет проходят плановые флюорографические осмотры. При данном исследовании у подростков могут выявляться различные изменения в легких: в том числе пневмония, туберкулёз, раковые болезни и болезни сердца. В связи с этим, лица, с изменениями в флюорографии, проходят полное рентгенологическое и лабораторное исследование. Только по результатам данных методов углубленного исследования устанавливается диагноз туберкулёз, а заболевший получает соответствующее лечение. Всего по г. Якутску ежегодно проходят флюорографическое исследование до 1500 подростков. В прошлом году заболело пять подростков, при этом туберкулёз выявлен флюорографически у одного подростка. Поэтому, всем необходимо проходить флюорографию ежегодно. Детям до 14 лет обязательно проходить туберкулиновую диагностику. Не стоит отказываться от данных методов раннего выявления туберкулёза у детей и подростков", – завершила разговор ценными рекомендациями Евдокия Федоровна.

Бацилла Коха – возбудитель туберкулёза – является одной из самой устойчивых бактерий на планете. Этот болезнетворный микроорганизм сохраняет жизнеспособность в течении 70 лет и выживает даже при экстремально низких температурах до -70*С.