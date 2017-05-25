ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Человек становится главным субъектом системы оказания государственных услуг. Это означает, что не человек подстраивается под МФЦ, а сам формат оказания услуг максимально мобилизуется и ориентируется на гражданина. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя внесенный сегодня в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий предоставление госуслуг независимо от места регистрации заявителя.

«Такой подход решает сразу несколько ключевых и принципиально важных для каждого человека задач: удобство получения услуг, беспрепятственность и оперативность. Фактически снимаются ограничения, которые императивно определяют, куда человек должен обратиться», – подчеркнула парламентарий.

По ее словам, документ позволит гражданам самостоятельно решать, куда обратиться, исходя из жизненных обстоятельств, месторасположения, времени. «Такой универсальный подход качественно меняет формат оказания услуг», – сказала Яровая.