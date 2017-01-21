ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Единая Россия» с помощью своих региональных отделений в 2017 году намерена усилить парламентский контроль за целевым использованием бюджетных средств на региональном уровне, сообщила председатель Центральной контрольной комиссии Партии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая в ходе работы дискуссионной дискуссионной площадки «Качество государства» в рамках работы первого дня XVI Съезда Партии.

«Региональным отделениям «Единой России» следует обеспечить через законодательные собрания и через повышение роли региональных Счётных палат контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств. Кроме того, прогноз социально-экономического развития должен стать ориентиром для предпринимательского сообщества и для гражданского общества», - заявила она.

Яровая также напомнила участникам, что регламентами Государственной Думы и правительства РФ уже установлена обязанность предоставления подзаконных актов до третьего чтения по социально-значимым проектам, информации о разработке подзаконных актов по проектам с отложенным сроком вступления в силу и обязательность рассмотрения на заседаниях комитетов информации о ходе разработки актов.

«Взаимодействие законодательной и исполнительной власти должно строиться исключительно на приоритете прав граждан и на позиции, что законы, подписанные президентом – это императив к исполнению всеми ветвями власти», - подчеркнула она.