ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Такое впечатление, что ЦРУ используют самую опасную в истории человечества идеологию: «Чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят», которую исповедовал Геббельс. Очередная ложь против России о тактике выжженной земли - это признание ЦРУ в своей собственной стратегии «выжженной совести». Такое мнение высказала вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя заявление главы ЦРУ Джона Бреннана о действиях России в Сирии.

Парламентарий напомнила, что Россия реализовала беспрецедентную гуманитарную операцию по спасению сирийского народа от удара террористов, разминировала дома, больницы и школы, обеспечила лекарством и едой, в то время как США «увлечённо наносили удары по тем, кто воевал с террористами, каждый раз называя это ошибкой». «Вся геополитика США, основанная на пренебрежении суверенными правами народов, разжигания цветных революций и информационных войнах - одна большая ошибка, дорого обходящаяся безопасности всего мира», - считает Яровая.

«Очень хотелось бы верить что политика «выжженной совести» США уйдёт в прошлое вместе с уходящей администрацией Белого дома», - заключила она.