Яровая назвала местью американским избирателям действия администрации Обамы против РФ
30.12.2016, 12:12
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Действия уходящей администрации Барака Обамы в отношении России больше похожи на месть американским избирателям, заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, комментируя высылку российских дипломатов и введение США новых санкций против России.
"Сколько бы дипломатов не выслал Обама, его политику агрессии и русофобии в ссылку отправили сами граждане США. Именно это пытаются маскировать и от этого пытаются отвлечь внимание проигравшие технологи", - добавила она.
Депутат подчеркнула, что уходить со скандалом - признак дурного тона и демонстрация абсолютного политического проигрыша. "Так и хочется пожелать гражданам США оставить в уходящем году износившиеся политические конструкции и открыть в новом году чистую страницу партнёрства и доброжелательности", - заключила она.
"Сколько бы дипломатов не выслал Обама, его политику агрессии и русофобии в ссылку отправили сами граждане США. Именно это пытаются маскировать и от этого пытаются отвлечь внимание проигравшие технологи", - добавила она.
Депутат подчеркнула, что уходить со скандалом - признак дурного тона и демонстрация абсолютного политического проигрыша. "Так и хочется пожелать гражданам США оставить в уходящем году износившиеся политические конструкции и открыть в новом году чистую страницу партнёрства и доброжелательности", - заключила она.