ОРЕАНДА-НОВОСТИ Памятник воинам ВСУ, установленный на Украине, увековечивает геноцид президента Петра Порошенко над жителями Донбасса и является актом откровенного глумления над Европой и Минскими соглашениями. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая, комментируя открытие памятника воинам ВСУ в Киеве.



«Порошенко, прежде чем лепить мечи на карте России, должен был вспомнить пророческие на все времена слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет», - отметила вице-спикер Госдумы.



По её словам, в истории современного мира установка этого памятника ставит диагноз режиму Порошенко о политической невменяемости и националистической агрессии. «Европейской бюрократии пора сильно озаботиться тем, что они взращивают нацистский режим в Украине», - заключила Яровая.



Ранее в Киеве установили памятник бойцам ВСУ, погибшим в ходе силовой операции в Донбассе. Отмечается, что памятник был создан на пожертвования «волонтёров». Внешне он представляет собой меч, пронзающий карту Российской Федерации. На постаменте - изображение воина с крыльями, раскрашенными в цвета украинского флага.