Яровая назвала удар ВВС США по сирийской больнице некомпетентностью армии
05.08.2017, 20:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Необходимо на площадке ООН сделать разбор полётов ВВС США и разобраться либо в полной некомпетентности и преступной халатности, либо в завуалированном умысле на уничтожение не террористов. Об этом заявила заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая, комментируя удар по больнице Ракки фосфорными бомбами.
"Вопрос, который возникает после очередного налёта ВВС коалиции США на госпиталь, а не на террористов: до каких пор коалиция будет помогать террористам бомбить и уничтожать Сирию? Слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления", - сказала она.
Ранее стало известно, что авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по городской больнице в сирийской Ракке. При этом использовались боеприпасы, снаряжённые белым фосфором. На медучреждение упало более 20 снарядов. Здание больницы оказалось разрушено, уничтожены также стоявшие неподалёку автомобили.
"Вопрос, который возникает после очередного налёта ВВС коалиции США на госпиталь, а не на террористов: до каких пор коалиция будет помогать террористам бомбить и уничтожать Сирию? Слишком много обмана об ошибках, за которыми, по сути, стоят преступления", - сказала она.
Ранее стало известно, что авиация международной коалиции, возглавляемой США, нанесла удар по городской больнице в сирийской Ракке. При этом использовались боеприпасы, снаряжённые белым фосфором. На медучреждение упало более 20 снарядов. Здание больницы оказалось разрушено, уничтожены также стоявшие неподалёку автомобили.
Источник: Единая Россия