Ирины Яровая. ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Введение ответных мер МИД РФ в отношении США – это вопрос восстановления равноправия, которое является исключительно важным принципом международных отношений и дипломатии. Такое мнение высказала заместитель председателя Государственной Думы

«Решения, которые приняты МИД России в отношении американских дипломатов – это решения, которые изначально предложены и приняты самими США в тот момент, когда они посчитали возможным нарушение норм международного права, совершили абсолютно недопустимые и откровенно хамские действия в отношении наших дипломатов», - считает парламентарий.

По её словам, введение ответных мер - это вопрос восстановления равноправия. «А в международных отношениях и дипломатии равноправие является исключительно важным принципом диалога. Поэтому США должны понимать, что, нарушая права других, они понижают свой собственный правовой статус и могут рассчитывать на зеркальное равноправие. Привычка хамить и заниматься бандитизмом в мире не может быть поощряема ни одним суверенным государством», - подчеркнула Яровая.