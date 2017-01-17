Яровая считает решение ЕСПЧ дискриминаций прав и свобод детей
17.01.2017, 17:59
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. ЕСПЧ надо начать рассматривать как ценность права самих детей. Решение, которое он принял сегодня - это дискриминация гражданских прав и свобод ребенка. Об этом заявила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.
Напомним, что Страсбургский суд постановил, что в результате принятия Россией «закона Димы Яковлева» были нарушены права потенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить компенсации.
«Ребенок - полноправный гражданин своей страны, и государство имеет все конституционные основания для того, чтобы защитить его право на традиционную российскую семью. ЕСПЧ отказалась признать права детей как граждан своей страны. В его решении право доминирования и привилегий дано третьим лицам, которыми в данном случае выступают усыновители из США», - считает она.
«Для ЕСПЧ ценностью является не право на жизнь и безопасность ребенка, а право того, кто возжелал заявить свои интересы, не зависимо от национальных и гражданских прав и свобод самих детей. Решение страсбургского суда является уничижительным и недопустимым по отношению к каждому несовершеннолетнему гражданину. Оно соотносимо с имущественным правом, где ребенок рассматривается как бесправный предмет, а не как полноправный гражданин своей страны», - подчеркнула Яровая.
Напомним, что Страсбургский суд постановил, что в результате принятия Россией «закона Димы Яковлева» были нарушены права потенциальных родителей из США, и обязал власти РФ выплатить компенсации.
«Ребенок - полноправный гражданин своей страны, и государство имеет все конституционные основания для того, чтобы защитить его право на традиционную российскую семью. ЕСПЧ отказалась признать права детей как граждан своей страны. В его решении право доминирования и привилегий дано третьим лицам, которыми в данном случае выступают усыновители из США», - считает она.
«Для ЕСПЧ ценностью является не право на жизнь и безопасность ребенка, а право того, кто возжелал заявить свои интересы, не зависимо от национальных и гражданских прав и свобод самих детей. Решение страсбургского суда является уничижительным и недопустимым по отношению к каждому несовершеннолетнему гражданину. Оно соотносимо с имущественным правом, где ребенок рассматривается как бесправный предмет, а не как полноправный гражданин своей страны», - подчеркнула Яровая.