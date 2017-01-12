Яровая возглавила рабочую группу по разработке ужесточающего ответственность для педофилов закона
12.01.2017, 15:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Вице-спикер Госдумы, автор действующего закона, который ввёл меры защиты детей-жертв насилия, Ирина Яровая возглавила рабочую группу по разработке законопроекта, ужесточающего ответственность для педофилов. Такое решение сегодня принял Совет Государственной Думы.
Основной площадкой по разработке законопроекта станет комитет по вопросам семьи, женщин и детей. В рабочую группу так же войдут члены комитета по государственному строительству, представители всех фракций и члены Совета Федерации. «Мы пригласим к работе специалистов из Прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Уполномоченного по правам ребенка», - сообщила Яровая.
«Самые страшные преступления - это преступления против детей, когда ребёнок становится жертвой насильника и морального урода. К сожалению, преступлений против половой неприкосновенности детей очень много, при этом и уровень латентности тоже высокий», - считает депутат.
«Работа по подготовке комплексного законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, начнется в самое ближайшее время», - уточнила она.
Основной площадкой по разработке законопроекта станет комитет по вопросам семьи, женщин и детей. В рабочую группу так же войдут члены комитета по государственному строительству, представители всех фракций и члены Совета Федерации. «Мы пригласим к работе специалистов из Прокуратуры, МВД, Следственного комитета, Минюста и Минздрава, Уполномоченного по правам ребенка», - сообщила Яровая.
«Самые страшные преступления - это преступления против детей, когда ребёнок становится жертвой насильника и морального урода. К сожалению, преступлений против половой неприкосновенности детей очень много, при этом и уровень латентности тоже высокий», - считает депутат.
«Работа по подготовке комплексного законопроекта, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия, в том числе педофилии, начнется в самое ближайшее время», - уточнила она.