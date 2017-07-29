ОРЕАНДА-НОВОСТИ Южную рокаду планируется связать с Московской кольцевой автодорогой в 2019–2020 годах, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.



«Работы на Южной рокаде идут хорошими темпами, уже в ближайшие месяцы мы планируем запустить движение по эстакаде на Варшавском шоссе, также строится несколько эстакад на пересечении с железными дорогами», — сказал он.



Глава столичного Стройкомплекса также отметил, что запланировано продление Южной рокады от Варшавского шоссе до Пролетарского проспекта. «Мы строим эстакады на Варшавском шоссе, она фактически будет закончена, мы в ближайшие месяцы пустим движение по ней. Дальше мы строим переход через железную дорогу, он будет закончен ко второй половине 2018 года», — сказал заммэра.



Скоростная магистраль пройдёт через Каширское шоссе и улицу Борисовские Пруды. «У нас Южная рокада будет фактически к руслу реки выходить с тремя съездами на МКАД. Мы на МКАД уже 13 развязок реконструировали. Мы планируем реконструировать развязки в районе Липецкой улицы и в районе улицы Верхние Поля», — отметил Марат Хуснуллин.



Южная рокада — одна из крупнейших магистралей столицы — свяжет западные, южные и юго-восточные районы столицы. Скоростная дорога пройдет от МКАД через Рублевское шоссе, Балаклавский проспект, Варшавское шоссе и Кантемировскую улицу к Каширскому шоссе и далее до улицы Борисовские Пруды.

