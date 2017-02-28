Инвестор на Дальнем Востоке сможем получить налоговые вычеты, если сам построит инфраструктуру. Об этом сообщил вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев на сессии «Новые условия ведения бизнеса на Дальнем Востоке: первые истории успеха» Российского инвестиционного форума в Сочи, рассказывая о новых программах поддержки инвесторов, которые планируется запустить на Дальнем Востоке.

«Система должна быть самонастраивающейся, саморазвивающейся. Один из таких элементов, создающих условия для привлечения инвестиций, мы планируем принять в ближайшее время», - уточнил вице-премьер. – Это будет закон, который даст возможность инвестору получать налоговые вычеты в объёме его финансовых вложений в инфраструктуру».

По словам Юрия Трутнева, это делается для того, чтобы «не добывать деньги на строительство инфраструктуры из бюджета, потому что это сложно, в то время как необходимый для запуска новых проектов объем государственных инвестиций постоянно растёт».