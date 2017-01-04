ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По фактам нарушения валютного законодательства за 11 месяцев 2016 года таможенные органы возбудили около 5 тысяч дел об административных правонарушениях (статья 15.25 КоАП России) на общую сумму около 150 млрд. рублей. Эти нарушения были выявлены в ходе более 4 тысяч проверок соблюдения валютного законодательства.

Кроме того, в результате предпринятых ФТС России совместно с Банком России мер сократились случаи декларирования ввозимых товаров с признаками значительного завышения стоимости. Объёмы таких операций за 11 месяцев 2016 года сократились (по сравнению с аналогичным периодом 2015 года) в 3 раза по количеству деклараций на товары (с 366 ДТ до 115 ДТ), а по сумме – более чем в 18 раз (со 170 млрд. рублей до 9 млрд. рублей). Теперь ФТС России в рамках информационного взаимодействия с Банком России на регулярной основе передаёт сведения о таможенном декларировании товаров, ввезённых в Российскую Федерацию с признаками значительного завышения их стоимости.