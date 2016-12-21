За 11 месяцев производство продукции свиноводства в России выросло на 13,5%
21.12.2016, 17:02
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За 11 месяцев текущего года производство свиней на убой в живом весе в сельскохозяйственных организациях России увеличилось на 13,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составило более 3,1 млн тонн.
По данным Росстата за ноябрь средняя цена сельскохозяйственных производителей на свиней в живом весе в России составила 94,08 руб/кг.
«Основной прирост производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях обеспечили производители Псковской, Тверской, Воронежской, Челябинской, Белгородской областей и Республики Башкортостан», – отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов.
По данным Росстата за ноябрь средняя цена сельскохозяйственных производителей на свиней в живом весе в России составила 94,08 руб/кг.
«Основной прирост производства свиней на убой в сельскохозяйственных организациях обеспечили производители Псковской, Тверской, Воронежской, Челябинской, Белгородской областей и Республики Башкортостан», – отметил директор Департамента животноводства и племенного дела Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Харон Амерханов.