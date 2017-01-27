ОРЕАНДА-НОВОСТИ В период с 2010 по 2017 год Москомархитектура выдала 240 ГПЗУ для размещения православных храмов и 97 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительного решения. Об этом главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов сообщил в ходе конференции «Традиции православного храмостроительства», которая прошла в Союзе архитекторов России 26 января 2017 года.



Сергей Кузнецов напомнил собравшимся о том, что Москва продолжает уделять большое внимание строительству храмов:



«В наше время восстанавливается много старых храмов и строятся новые. В большинстве своем это небольшие уютные районные церкви, а не огромные сооружения, и для города это оптимальный вариант. Ведь в московских храмах в воскресенье и праздники яблоку негде упасть, а в будние дни туда приходят на службу всего 10–15 человек. Нет смысла, да и дорого отапливать большой храм ради того, чтобы в воскресенье там была служба.



Так что активное строительство маленьких храмов в Москве — это очень отрадное явление. За период с 2010 по 2017 год Москомархитектура выдала 240 планов земельных участков (ГПЗУ) для размещения православных храмов, также на сегодняшний день оформлено 97 свидетельств об утверждении архитектурно-градостроительного решения (АГР) храмов и храмовых комплексов в Москве. Площадь объектов составляет от 400 кв. м до 1800 кв. м.