За неправильную парковку в Приморье оштрафованы более 800 водителей
17.03.2017, 11:30
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 800 штрафов выписали в Приморье за неправильную парковку. Общая сумма штрафов за нарушение правил парковки составила более 1,2 миллиона рублей.
По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, на сегодняшний день на территории региона действует пять фоторадарных комплексов.
«Они работают во Владивостоке, Артёме и Находке, выявляя нарушителей парковки по установленным маршрутам. Также в ближайшее время "Кордон" появится и в Уссурийске», – уточнили в ведомстве.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2017 годы, разработанную по поручению Губернатора Владимира Миклушевского.
Основные задачи подпрограммы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и другие.
По информации департамента по координации правоохранительной деятельности Приморского края, на сегодняшний день на территории региона действует пять фоторадарных комплексов.
«Они работают во Владивостоке, Артёме и Находке, выявляя нарушителей парковки по установленным маршрутам. Также в ближайшее время "Кордон" появится и в Уссурийске», – уточнили в ведомстве.
Напомним, мероприятия по повышению уровня безопасности дорожного движения включены в краевую госпрограмму «Безопасный край» на 2015-2017 годы, разработанную по поручению Губернатора Владимира Миклушевского.
Основные задачи подпрограммы – сокращение детского дорожно-транспортного травматизма, повышение качества оказания первой помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, повышение правосознания и ответственности участников дорожного движения и другие.