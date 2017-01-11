За новогодние праздники выявлено порядка 2 тыс. нарушений в области рыболовства
11.01.2017, 10:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года должностными лицами территориальных управлений Росрыболовства в ходе рыбоохранных рейдов на внутренних водоёмах Российской Федерации выявлено почти 2 тыс. нарушений законодательства в области рыболовства, сохранения водных биоресурсов и среды их обитания.
У нарушителей было изъято 4,73 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, более 1,2 тыс. сетных и 2,6 тыс. прочих орудий лова.
Так, в зоне ответственности Енисейского территориального управления были задержаны браконьеры, перевозившие улов сибирского осётра общим весом 113 кг. Ущерб оценивается в 75 тыс. рублей. На временном посту в районе города Енисейск был остановлен автомобиль, у владельцев которого обнаружены 13 экземпляров осётра и 123 экземпляра стерляди общим весом 395,1 кг. Ущерб оценивается в 160 тыс. рублей. По факту нарушений возбуждены уголовные дела.
В ходе совместных рейдов госинспекторов Ленского территориального управления и сотрудников краевого МВД изъято 76 экземпляров незаконного добытого сибирского осётра весом 119 кг. Общая сумма ущерба составила 634,6 тыс. руб. Материалы готовятся к передаче в ОМВД для возбуждения уголовного дела.
У нарушителей было изъято 4,73 тонны незаконно добытых водных биоресурсов, более 1,2 тыс. сетных и 2,6 тыс. прочих орудий лова.
Так, в зоне ответственности Енисейского территориального управления были задержаны браконьеры, перевозившие улов сибирского осётра общим весом 113 кг. Ущерб оценивается в 75 тыс. рублей. На временном посту в районе города Енисейск был остановлен автомобиль, у владельцев которого обнаружены 13 экземпляров осётра и 123 экземпляра стерляди общим весом 395,1 кг. Ущерб оценивается в 160 тыс. рублей. По факту нарушений возбуждены уголовные дела.
В ходе совместных рейдов госинспекторов Ленского территориального управления и сотрудников краевого МВД изъято 76 экземпляров незаконного добытого сибирского осётра весом 119 кг. Общая сумма ущерба составила 634,6 тыс. руб. Материалы готовятся к передаче в ОМВД для возбуждения уголовного дела.