За первое полугодие производство рыбной продукции в России выросло на 4,3% – до 2,65 млн тонн
31.07.2017, 17:27
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За январь-июнь 2017 года производство рыбной продукции в России, по предварительным данным Росстата, выросло на 4,3% и достигло 2 млн 654,7 тыс. тонн (за январь-июнь 2016 года – 2 млн 545,2 тыс. тонн).
Увеличение произошло за счёт производства:
- рыбы, приготовленной или консервированной другим способом, кроме готовых блюд из рыбы, – на 5%, до 169,4 тыс. тонн;
- рыбы мороженой – на 4,2% до 1,431 млн тонн;
- консервов рыбных в масле – на 6,7%, до 31 тыс. тонн;
- ракообразных мороженых – на 14,6%, до 31,0 тыс. тонн.
За этот же период, январь-июнь 2017 года, российскими рыбаками было добыто на 3,3% больше показателя на аналогичную дату прошлого года – 2,428 млн тонн.
Вместе с тем, на 36% увеличился объём производства продукции аквакультуры (товарной рыбы и морепродуктов): за первое полугодие выращено почти 60 тыс. тонн.
Увеличение произошло за счёт производства:
- рыбы, приготовленной или консервированной другим способом, кроме готовых блюд из рыбы, – на 5%, до 169,4 тыс. тонн;
- рыбы мороженой – на 4,2% до 1,431 млн тонн;
- консервов рыбных в масле – на 6,7%, до 31 тыс. тонн;
- ракообразных мороженых – на 14,6%, до 31,0 тыс. тонн.
За этот же период, январь-июнь 2017 года, российскими рыбаками было добыто на 3,3% больше показателя на аналогичную дату прошлого года – 2,428 млн тонн.
Вместе с тем, на 36% увеличился объём производства продукции аквакультуры (товарной рыбы и морепродуктов): за первое полугодие выращено почти 60 тыс. тонн.
Источник: Росрыболовство