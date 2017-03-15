За первый месяц BeepCar посетили более 2 миллионов пользователей
15.03.2017, 13:55
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. За первые 30 дней работы BeepCar, новый сервис для поиска попутчиков в автомобильных поездках, посетили 2 072 413 пользователей. Водители и пассажиры успели преодолеть более 22 млн км и побывать в 5900 населенных пунктах.
Чаще всего попутчиков ищут владельцы Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris: эти модели — самые распространённые среди автомобилистов, зарегистрированных на сервисе, однако среди машин встречаются даже Tesla, Hummer и BMW Alpina. Средний стаж водителя BeepCar, составляет 13 лет.
Водители и пассажиры успели провести в дороге 15 000 дней и проехать 22 635 000 километров: это равноценно тому, чтобы 566 раз обогнуть нашу планету по экватору или тридцать раз слетать до Луны и вернуться обратно. В среднем за поездку пассажир преодолевал 249 километров, а самым протяжённым оказался переезд на 1200 км по маршрутам Москва – Ижевск и Сургут – Челябинск.
География поездок очень широка – пользователи сервиса успешно добрались до 5900 населённых пунктов. 16% из них находятся за пределами РФ. В пятёрку самых популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань.
Чаще всего попутчиков ищут владельцы Ford Focus, Kia Rio и Hyundai Solaris: эти модели — самые распространённые среди автомобилистов, зарегистрированных на сервисе, однако среди машин встречаются даже Tesla, Hummer и BMW Alpina. Средний стаж водителя BeepCar, составляет 13 лет.
Водители и пассажиры успели провести в дороге 15 000 дней и проехать 22 635 000 километров: это равноценно тому, чтобы 566 раз обогнуть нашу планету по экватору или тридцать раз слетать до Луны и вернуться обратно. В среднем за поездку пассажир преодолевал 249 километров, а самым протяжённым оказался переезд на 1200 км по маршрутам Москва – Ижевск и Сургут – Челябинск.
География поездок очень широка – пользователи сервиса успешно добрались до 5900 населённых пунктов. 16% из них находятся за пределами РФ. В пятёрку самых популярных направлений вошли Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Казань.