За последние годы в детских садах создано более 1 млн 250 тыс. новых мест
28.08.2017, 15:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Более 1 млн 250 тыс. мест в дошкольных учреждениях было создано за последние 4 года, однако в ряде регионов еще сохраняются очереди, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на селекторном совещании, посвящённом подготовке регионов к новому учебному году.
«Что касается дошкольных учреждений, с 2013 года было создано более миллиона 250 тысяч мест. Сегодня у нас практически нет очередей для детей от трех до семи лет. Есть отдельные регионы, где сложности сохраняются. Эту работу надо довести до конца, в том числе и по другому сегменту - по возрастной группе до трех лет», - цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, на совещании также будут обсуждены вопросы готовности ВУЗов и организаций среднего профессионального образования к новому учебному году.
«Мы прогнозируем увеличение потока поступающих в колледжи, техникумы. Нужно поддерживать региональные программы развития среднего профессионального образования», - заявил Медведев.
«Что касается дошкольных учреждений, с 2013 года было создано более миллиона 250 тысяч мест. Сегодня у нас практически нет очередей для детей от трех до семи лет. Есть отдельные регионы, где сложности сохраняются. Эту работу надо довести до конца, в том числе и по другому сегменту - по возрастной группе до трех лет», - цитирует Медведева ТАСС.
По его словам, на совещании также будут обсуждены вопросы готовности ВУЗов и организаций среднего профессионального образования к новому учебному году.
«Мы прогнозируем увеличение потока поступающих в колледжи, техникумы. Нужно поддерживать региональные программы развития среднего профессионального образования», - заявил Медведев.
Источник: https://er.ru