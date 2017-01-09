Закон о хостелах примут в весеннюю сессию Госдумы
09.01.2017, 21:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Разработанные внутри фракции "Единая Россия" поправки в законопроект, позволят хостельерам нормализовать свою работу, уверен Александр Сидякин
Законопроект о праве использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов при согласии половины жильцов дома, примут в весеннюю сессию. Об этом заявил первый замглавы жилищного комитета Александр Сидякин.
"Мы рассчитываем, что разработанные внутри фракции "Единая Россия" поправки в законопроект, касающийся запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, будут приняты в весеннюю сессию и позволят хостельерам нормализовать свою работу, получив на общем собрании согласие половины жильцов дома, из них более половины жителей подъезда, в котором расположен хостел и всех владельцев смежных квартир", - сказал Сидякин.
Законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении в мае 2016 года. В январе заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев отметил, что "законопроект о хостелах надо доработать, поскольку он вносит дисбаланс между собственниками жилья и владельцами хостелов".
Законопроект о праве использовать жилые помещения в качестве гостиниц и хостелов при согласии половины жильцов дома, примут в весеннюю сессию. Об этом заявил первый замглавы жилищного комитета Александр Сидякин.
"Мы рассчитываем, что разработанные внутри фракции "Единая Россия" поправки в законопроект, касающийся запрета использования жилых помещений в качестве гостиницы, будут приняты в весеннюю сессию и позволят хостельерам нормализовать свою работу, получив на общем собрании согласие половины жильцов дома, из них более половины жителей подъезда, в котором расположен хостел и всех владельцев смежных квартир", - сказал Сидякин.
Законопроект был принят нижней палатой парламента в первом чтении в мае 2016 года. В январе заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев отметил, что "законопроект о хостелах надо доработать, поскольку он вносит дисбаланс между собственниками жилья и владельцами хостелов".