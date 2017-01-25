Законопроект об ограничении субсидий госкорпорациям принят Госдумой в I чтении
25.01.2017, 16:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Госдума на заседании 25 января приняла в первом чтении законопроект, который уточняет порядок предоставления государственным корпорациям и публично-правовым компаниям субсидий из федерального бюджета. Проект закона принят под названием "О внесении изменений в Бюджетный кодекс РФ".
Согласно документу, субсидии в виде имущественного взноса могут быть предусмотрены только при создании госкорпораций и публично-правовых компаний. При этом появляются иные виды субсидий: на осуществление государственных полномочий, возложенных на госкорпорации федеральными законами; на осуществление капвложений в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности госкорпораций; на приобретение ими недвижимого имущества или для предоставления взносов в уставные капиталы дочерних компаний.
"Законопроектом предложено вывести субсидии, предоставляемые в настоящее время из федерального бюджета госкорпорациям, из статуса имущественного взноса РФ, что позволит создать условия для предоставления средств указанным юридическим лицам в соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой", - говорится в пояснительной записке к документу.
В ФАИП предлагается включить все объекты бюджетных инвестиций, которые строятся за счёт взносов из федерального бюджета госкорпорациями и их дочерними организациями. При этом поправками предлагается сделать исключения их этого правила для РЖД и "Автодора".
В документе также указано, что правила предоставления субсидий госкорпорациям и публично-правовым компаниям устанавливаются нормативными правовыми актами правительства РФ. Информация о субсидии, её получателе и цели предоставления должна утверждаться законом о бюджете в качестве отдельного приложения.
Согласно документу, субсидии в виде имущественного взноса могут быть предусмотрены только при создании госкорпораций и публично-правовых компаний. При этом появляются иные виды субсидий: на осуществление государственных полномочий, возложенных на госкорпорации федеральными законами; на осуществление капвложений в объекты капитального строительства, которые находятся в собственности госкорпораций; на приобретение ими недвижимого имущества или для предоставления взносов в уставные капиталы дочерних компаний.
"Законопроектом предложено вывести субсидии, предоставляемые в настоящее время из федерального бюджета госкорпорациям, из статуса имущественного взноса РФ, что позволит создать условия для предоставления средств указанным юридическим лицам в соответствии с Федеральной адресной инвестиционной программой", - говорится в пояснительной записке к документу.
В ФАИП предлагается включить все объекты бюджетных инвестиций, которые строятся за счёт взносов из федерального бюджета госкорпорациями и их дочерними организациями. При этом поправками предлагается сделать исключения их этого правила для РЖД и "Автодора".
В документе также указано, что правила предоставления субсидий госкорпорациям и публично-правовым компаниям устанавливаются нормативными правовыми актами правительства РФ. Информация о субсидии, её получателе и цели предоставления должна утверждаться законом о бюджете в качестве отдельного приложения.