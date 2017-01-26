ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 января специальный представитель Президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель Министра иностранных дел России М.Л.Богданов принял Посла Республики Судан в Москве Н.Бабикера по его просьбе.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам российско-суданских отношений с акцентом на задачи дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Был также подтверждён обоюдный настрой Москвы и Хартума на укрепление внешнеполитического взаимодействия в международных и региональных делах, в т.ч. в вопросах межсуданского урегулирования и достижения окончательной нормализации в Дарфуре на известной международно-правовой основе.