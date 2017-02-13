Заместитель Министра сельского хозяйства РФ провёл встречу с главой Хабаровского края
13.02.2017, 14:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Заместитель Министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков провел встречу с губернатором Хабаровского края Вячеславом Шпортом.
Так, стороны рассмотрели вопросы, связанные с расширением мощностей по искусственному воспроизводству лососевых и осетровых видов рыб. В том числе руководитель Росрыболовства и глава Хабаровского края обсудили возможность строительства рыборазводного завода в Николаевском районе.
Особое внимание уделено вопросам охраны водных биоресурсов, в первую очередь взаимодействию рыбоохраны Росрыболовства, региональных структур и рыбопромышленников в период лососевой путины.
На встрече стороны также обсудили возможность участия судостроительных заводов, расположенных в Хабаровском крае, в программе обновления флота, для которой выделяются квоты на инвестиционные цели.
Так, стороны рассмотрели вопросы, связанные с расширением мощностей по искусственному воспроизводству лососевых и осетровых видов рыб. В том числе руководитель Росрыболовства и глава Хабаровского края обсудили возможность строительства рыборазводного завода в Николаевском районе.
Особое внимание уделено вопросам охраны водных биоресурсов, в первую очередь взаимодействию рыбоохраны Росрыболовства, региональных структур и рыбопромышленников в период лососевой путины.
На встрече стороны также обсудили возможность участия судостроительных заводов, расположенных в Хабаровском крае, в программе обновления флота, для которой выделяются квоты на инвестиционные цели.