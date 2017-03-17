Замглавы ФАС: "Необходимо выводить закупки на новый нормативный уровень"
17.03.2017, 14:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 16 марта 2017 года статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский принял участие в открытии V Всероссийской практической конференции-семинара «Корпортативные закупки - 2017: практика применения Федерального закона № 223-ФЗ».
Он поприветствовал участников ежегодно проводимого мероприятия, при этом с сожалением отметил, что с даты проведения последней конференции существенных изменений в Закон о закупках (223-ФЗ) так и не принято: «Важнейшие поправки всё ещё находятся в Госдуме».
При этом, замглавы ФАС России подчеркнул, что в 2017 году закрылась главная законодательная брешь – увод денег через подведомственные ГУПы, и проведение закупок по 223-ФЗ в обход Закона о контрактной системе (44-ФЗ) стало невозможным.
Другим позитивным нововведением Андрей Цариковский назвал важное для экономики Постановление Правительства РФ №925 «О приоритете товаров российского происхождения…».
Также он отметил открытие специализированной электронной площадки для проведения закрытых закупок для гособоронзаказа – «АСТ ГОЗ».
Говоря о статистике нарушений за прошедший год, замруководителя ФАС рассказал, что жалоб по 223-ФЗ становится все больше. Также доля закупок на неконкурентной основе в 2016 году не изменилась и составила 95%, а количество наименований закупок увеличилось. «Рост наименований единственного поставщика демонстрирует креативность и фантазию заказчиков по 223-ФЗ, но лучше её использовать в благих целях: в развитии производства, к примеру», - подчеркнул он.
Он поприветствовал участников ежегодно проводимого мероприятия, при этом с сожалением отметил, что с даты проведения последней конференции существенных изменений в Закон о закупках (223-ФЗ) так и не принято: «Важнейшие поправки всё ещё находятся в Госдуме».
При этом, замглавы ФАС России подчеркнул, что в 2017 году закрылась главная законодательная брешь – увод денег через подведомственные ГУПы, и проведение закупок по 223-ФЗ в обход Закона о контрактной системе (44-ФЗ) стало невозможным.
Другим позитивным нововведением Андрей Цариковский назвал важное для экономики Постановление Правительства РФ №925 «О приоритете товаров российского происхождения…».
Также он отметил открытие специализированной электронной площадки для проведения закрытых закупок для гособоронзаказа – «АСТ ГОЗ».
Говоря о статистике нарушений за прошедший год, замруководителя ФАС рассказал, что жалоб по 223-ФЗ становится все больше. Также доля закупок на неконкурентной основе в 2016 году не изменилась и составила 95%, а количество наименований закупок увеличилось. «Рост наименований единственного поставщика демонстрирует креативность и фантазию заказчиков по 223-ФЗ, но лучше её использовать в благих целях: в развитии производства, к примеру», - подчеркнул он.