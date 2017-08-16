ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня первый заместитель министра Владимир Степанов прибыл в Приморский край, где принял участие в совещании по вопросам ликвидации последствий природной стихии под руководством заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева. Участники мероприятия обсудили вопросы обеспечения жизнедеятельности населения Приморского края, пострадавшего от паводка.

Сразу же после прибытия на место они провели разъяснительные беседы с главами местного самоуправления и населением, а затем проинспектировали пункты временного размещения, где находятся пострадавшие от паводка жители Приморья.

Затем, в ходе заслушивания оперативной обстановки Владимир Степанов отметил, что группировка МЧС России, которая ликвидирует паводок в Приморье, будет увеличена на 500 человек.

«В ближайшие дни мы увеличим группировку сил в зоне ЧС - это будет не менее 500 спасателей из Дальневосточного Федерального округа. Также в резерве будут находиться еще порядка 1000 человек для того, чтобы максимально быстро расчистить дворы, помочь навести порядок, убрать воду, откачать колодцы, привести все в нормальное состояние», - сказал первый заместитель министра. Он добавил, что дополнительные силы спасателей будут переброшены из Сибири и Поволжья.

Владимир Степанов также отметил, что с властями на местах была достигнута договоренность о дополнительном выделении техники, которую задействуют для ликвидации последствий наводнения. Первый заместитель министра лично проверит ход проведения аварийно-восстановительных работ на территории Приморского края.