Замглавы Минэнерго рассказал о ходе газификации регионов РФ
15.03.2017, 17:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Кирилл Молодцов рассказал о ходе газификации регионов РФ, платёжной дисциплине в газовой отрасли и развитии рынка альтернативных видов автомобильного топлива.
Заместитель главы Минэнерго России сообщил, что по данным на 1 января 2017 года, газификация регионов России составляет около 67,2%, в городах и поселках городского типа – 70,9%, в сельской местности – 57,1%, и этот процент в дальнейшем будет расти.
«Если мы сохраним темп и каждый год будем увеличивать долю газифицированных регионов на 1-1,5%, то 85% мы достигнем примерно к 2030 году», - сказал Кирилл Молодцов.
При этом заместитель Министра отметил, что ситуация в настоящее время неравномерная: к примеру, в Республике Дагестан средний уровень газификации составляет 88,4%, а в Республике Карелия - только 6,6%.
Кирилл Молодцов подчеркнул, что несмотря на то, что предприятия в объёмах поставок газа занимают большую долю, устойчивое обеспечение населения является приоритетом.
Говоря о платежной дисциплине в газовой отрасли, заместитель главы энергетического ведомства сообщил, что на 1 января 2017 года просроченная дебиторская задолжность за поставленный газ перед «Газпромом» составляет 161 млрд рублей.
«Учитывая, что было принято постановление правительства по правилам ограничения поставок, надеемся, что это даст возможность выстаивать отношения между поставщиком и потребителем в более жёсткой форме. Поэтому мы ожидаем, что в этом году нам удастся изменить тенденцию нарастания дебиторской задолженности и одновременно реализовать программы газификации», - сказал Кирилл Молодцов.
Заместитель главы Минэнерго России сообщил, что по данным на 1 января 2017 года, газификация регионов России составляет около 67,2%, в городах и поселках городского типа – 70,9%, в сельской местности – 57,1%, и этот процент в дальнейшем будет расти.
«Если мы сохраним темп и каждый год будем увеличивать долю газифицированных регионов на 1-1,5%, то 85% мы достигнем примерно к 2030 году», - сказал Кирилл Молодцов.
При этом заместитель Министра отметил, что ситуация в настоящее время неравномерная: к примеру, в Республике Дагестан средний уровень газификации составляет 88,4%, а в Республике Карелия - только 6,6%.
Кирилл Молодцов подчеркнул, что несмотря на то, что предприятия в объёмах поставок газа занимают большую долю, устойчивое обеспечение населения является приоритетом.
Говоря о платежной дисциплине в газовой отрасли, заместитель главы энергетического ведомства сообщил, что на 1 января 2017 года просроченная дебиторская задолжность за поставленный газ перед «Газпромом» составляет 161 млрд рублей.
«Учитывая, что было принято постановление правительства по правилам ограничения поставок, надеемся, что это даст возможность выстаивать отношения между поставщиком и потребителем в более жёсткой форме. Поэтому мы ожидаем, что в этом году нам удастся изменить тенденцию нарастания дебиторской задолженности и одновременно реализовать программы газификации», - сказал Кирилл Молодцов.