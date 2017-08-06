ОРЕАНДА-НОВОСТИ Замглавы Минпромторга Олег Рязанцев принял участие в Российско-Индонезийском бизнес-форуме.



В своём выступлении заместитель Министра промышлености и торговли Российской Федерации Олег Рязанцев отметил, что регулярное проведение деловых мероприятий с участием представителей бизнес-сообществ двух стран способствует оперативному воплощению двусторонних проектов по широкому спектру вопросов торгово-экономического сотрудничества.



«Мы уже получаем результаты такого сопряжения национальных и бизнес-интересов. Сокращавшийся в последние годы двусторонний товарооборот в январе-мае 2017 года увеличился на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Наша общая задача эту положительную тенденцию закрепить и последовательно развивать», - сказал Олег Рязанцев.



Индонезийскую делегацию в рамках форума возглавил Министр торговли Республики Индонезии Энггартиасто Лукита. Он отметил, что видит большой потенциал двустороннего сотрудничества в сфере инвестиций и торговли, в частности в области энергетики, инфраструктуры и минеральных ресурсов.



Кроме того, участники форума подчеркнули, что для обеспечения дальнейшего наращивания ключевых показателей необходимо в полной мере задействовать имеющиеся ресурсы по перспективным направлениям в области поставок авиационной техники, энергетического оборудования, проектирования и строительства высокотехнологичных судов, а также в других сферах. Также было отмечено, что российские металлургические компании заинтересованы в присутствии в Индонезии и продолжении работы по созданию производств по переработке рудных ресурсов.



По окончании мероприятия в присутствии Олега Рязанцева и Энггартиасто Лукиты состоялось подписание меморандумов о сотрудничестве между торгово-промышленными палатами Москвы и Джакарты и торгово-промышленными палатами Самарской области и Центральной Явы.



Организаторами форума, приуроченного ко II Фестивалю Индонезии в Москве, выступили Деловой совет по сотрудничеству с Индонезией совместно с Посольством Республики Индонезии в Москве.